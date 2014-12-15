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Новости культурного мира

15 декабря 2014, 18:38

За возможность дать имя герою книги Акунина заплатили 610 тысяч рублей

Борис Акунин персонажи благотворительные аукционы

Борис Акунин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

14 декабря лот Бориса Акунина - имя персонажа из следующей книги о Фандорине – был куплен за 610 тысяч рублей на благотворительном аукционе "Готовы делиться". При этом сам писатель до сих пор не знает имя победителя. Об этом Акунин сообщил в своем профиле в Facebook.

"Кто-то вчера купил мой лот за 610 тысяч рублей, и это, конечно, прекрасно. Но имени мне не сообщают, а я, между прочим, нервничаю. Одно дело, если у персонажа имя Изумруд Яхонтов, и совсем другое, если Матильда Хрюшкина. Я против фамилии "Хрюшкина" ничего не имею, I am pro-pig, просто тональность новеллы получится совсем другая", - отметил в сообщении Акунин.

Персонаж, которому победитель придумает имя, эпизодический, но "важный для действия". При этом Акунин добавил, что у него всегда мистические отношения с именами героев. И раньше он даже ездил на Донское кладбище и выбирал имя с могилы наугад. Но теперь это кажется ему "как-то депрессивно".

Эраст Фандорин - герой серии исторических детективов писателя Бориса Акунина "Приключения Эраста Фандорина". В серии писатель поставил себе задачу написать детективы разных стилей: конспирологический , шпионский , герметичный , этнографический и другие.

Персонаж Фандорина - это идеал аристократа XIX века: благородство, образованность, преданность, неподкупность, верность принципам. Кроме того, у Эраста Петровича безукоризненные манеры, он пользуется успехом у дам - при этом всегда одинок - и он необычайно везуч в азартных играх.

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