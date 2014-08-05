Театр возвращается: "Орлеанская дева" в ГАБТе и "Диббук" в Маяковке

Фото: М24

Московские театры готовятся к открытию нового сезона. Для одних трупп он стартует уже в августе, другие ждут зрителей не раньше сентября. Режиссеры и актеры обещают порадовать разнообразием названий в репертуарах. В театре "Эрмитаж" покажут шекспировского Лира, в Маяковке выступят артисты израильского театра, в Большом запланирована премьера оперы "Орлеанская дева", а в Малом – бал для детей и показ "Золушки" по Шварцу.

M24.ru – о грядущих театральных премьерах.

Шекспировские страсти в театре "Эрмитаж"

Фото: М24

В новом юбилейном 55-м сезоне в театре "Эрмитаж" зрители смогут увидеть новую интерпретацию классического сюжета - спектакль "Король Лир" по пьесе Уильяма Шекспира. Главный герой британский правитель Лир решает уйти на покой, разделив королевство между тремя дочерьми. От каждой он требует доказательств преданности и любви, однако младшая отказывается лицемерить и выставлять свои чувства на показ. Возмущенный Лир отрекается от дочери и отдает бразды правления ее сестрам. Однако вскоре, оказавшись жертвой коварного заговора, понимает, как сильно он ошибся.

Главную роль в спектакле исполняет актер "Маяковки" Михаил Филиппов. Также в "Короле Лире" играет шведский тромбонист Элиас Файнгерш, написавший музыку для спектакля. Режиссер – худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин. В последние годы на сцене родного театра он поставил спектакли "Факультет ненужных вещей" по Домбровскому, "Аксенов, Довлатов, Двое" по Аксенову и Довлатову, "Карло – честный авантюрист" по Гольдони и "Моя тень" по Шварцу.

Премьеру "Король Лир" представят на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко, так как Большая сцена театра "Эрмитаж" закрыта на ремонт и реконструкцию. Показы пройдут 22, 23 и 27 августа.

Еще одна премьера запланирована на сентябрь. Третью сцену театра – "Школу клоунов" - откроет спектакль по повести Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда" в постановке Михаила Левитина-младшего и Ольги Левитиной.

Фицжеральдовская "Ночь" в театре Луны

Фото: lunatheatre.ru

Спектакль "Ночь нежна" по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в постановке Сергея Проханова покажут в театре Луны 11 сентября. Зрителям предстоит наблюдать за жизнью врача-психиатра Дика Дайвера, который во время Первой мировой войны трудится в одной из швейцарских клиник. Там герой влюбляется в пациентку Николь. Она богата и красива, и Дайвер с головой бросается в омут чувств. Связав себя узами брака, молодые люди вьют семейное гнездо, но жить в нем счастливо, увы, не удается. Впереди у Дика новое увлечение – актриса Розмэри.

Также зрителей ждет премьера – притча в жанре фэнтези по пьесе поэта и сценариста Александра Володина "Ящерица". Сюжет "Ящерицы" в сценической редакции режиссера-постановщика Елены Олениной перенесет зрителей в мир, где многочисленные катаклизмы принесли гибель человечеству. Сохранилась лишь малая горстка людей из разных враждующих племен, продолжающих воевать и ненавидеть, и даже любовь не в состоянии заставить людей одуматься.

Премьера "Ящерицы" запланирована на 18 сентября.

"Феи" на "Платформе"

Фото: "Платформа"

Спектакль представляет собой памфлет о состоянии современного общества, где нет места живому и искреннему общению между людьми.. "Феи" повествуют о сложностях взаимодействия с миром и окружающими.

Спектакль поставлен по пьесе Ренана Шено. Играют актеры "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова: Яна Иртеньева, Светлана Мамрешева, Мария Поезжаева, Александра Ревенко, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Роман Шмагов и Иван Фоминов.

Каждый из артистов стал соавтором Шено. Текст создавался и трансформировался прямо во время репетиций.

Кстати, действие "Фей" разворачивается в ванной комнате. Разгадать метафору режиссера зрителям предстоит 8 августа.

3D-мюзикл в театре Российской Армии

Фото: teatrarmii.ru

Для театра Российской Армии новый сезон также станет юбилейным – 85-м по счету. В рамках празднования 17 сентября зрителям представят 3D-мюзикл POLA NEGRI. Оригинальность постановки в том, что актеры будут взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве, а зрителям выдадут 3D-очки. Дирижабли, самолеты, океанские лайнеры – все это можно будет увидеть на сцене.

Спектакль повествует о событиях жизни знаменитой актрисы эпохи немого кино, первого секс-символа Голливуда Полы Негри.

"Сто лет, или Танцы со временем" - еще одна премьера театра, посвященная 100-летию актера Владимира Зельдина. Это биографический спектакль.

"Диббук" в театре Маяковского

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках обменных гастролей театра Маяковского и израильского театра "Гешер" 18, 19 и 20 сентября состоится премьера спектакля "Диббук" в постановке Евгения Арье.

В основе спектакля - мистическая история о любви и смерти. В девушку Лею вселился диббук – дух ее умершего жениха, с которым ее насильно разлучили. Близкие хотят "освободить" девушку и изгнать духа, но сама она не хочет расставаться с любимым.

В первых вариациях спектакль назывался "Гадибук". Премьера состоялась в 1922 году. После этого у произведения было множество интерпретаций: опера на идиш американского композитора Соломона Эпштейна, балет, кукольные версии, фильмы и пародии. Новую версию пьесы специально для театра "Гешер" написал драматург Рои Хен в 2013 году, и в январе 2014 года зрителям показали премьеру спектакля в постановке Евгения Арье.

Добавим, что новый сезон в Маяковке стартует 28 августа. Одним из главных событий следующего театрального сезона станет открытие после ремонта Сцены на Сретенке, расположенной в Пушкаревом переулке, 21.

"Трамвай "Желание" в МХТ имени Чехова

Фото: mxat.ru

Режиссер красноярского ТЮЗа Роман Феодори 3 сентября представит в МХТ имени Чехова премьеру "Трамвай "Желание" по пьесе Теннесси Уильямса. Действие происходит на окраине Нового Орлеана. В это захолустье на трамвае приезжает Бланш Дюбуа – женщина, которая ищет покоя и гармонии. Жизнь Бланш сплошное разочарование: потеря родового гнезда, личные драмы. В Новом Орлеане уставшая Дюбуа ищет поддержки и опоры у сестры Стеллы, но внезапно сталкивается с новой проблемой – ее супругом Стэнли Ковальским.

Главные роли исполняют Марина Зудина и Михаил Пореченков.

Премьеры Большого

Фото: ИТАР-ТАСС

Опера Чайковского "Орлеанская дева" в концертном исполнении будет представлена на суд зрителя 26 и 28 сентября. Симфоническим оркестром управляет новый музыкальный руководитель ГАБТа, дирижер Туган Сохиев. Постановка приурочена к 175-летию композитора.

Внимание зрителей Большого театра будет сконцентрировано на героических подвигах Жанны д’Арк. Впервые оперу, основанную на одноименной драме Фридриха Шиллера, представили в 1831 году в Лейпциге.

На новой сцене ГАБТа 28 ноября состоится премьера детской постановки – оперы в двух действиях "История Кая и Герды". Ее поставит молодой режиссер Дмитрий Белянушкин.

В конце сезона, 15 июля, в театре покажут оперу Жоржа Бизе "Кармен". Режиссер-постановщик Туган Сохиев.

"Золушка" в Малом театре

Фото: М24

В новом 259 сезоне Малого театра особое внимание уделят программе для детей. 5 октября в Малом театре можно будет увидеть премьеру детского спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца. Одну из главных ролей в постановке исполнит ребенок - сын артистов театра Валера Зотов.

19 октября вместе с постановкой пройдет бал принцесс. На нем аленькие зрители получат короны и волшебные палочки.

Помимо детской сказки в новом сезоне зрители увидят еще две премьеры: постановку "Маскарад" по мотивам произведения Михаила Лермонтова и пьесу Эдуарда Радзинского "Театр императрицы".

Шекспир в театре Наций

Фото: theatreofnations.ru/

Лауреат премии "Золотая Маска", режиссер Тимофей Кулябин покажет премьеру "Сонетышекспира". Увидеть спектакль можно 17 и 18 сентября, а также 4 и 5 октября на малой сцене.

Кулябин задумал представить квинтэссенцию человеческого бытия, уделив внимание деталям: случайным взглядам героев, улыбкам, жестам.