Компания Apple объявила новые цены на гаджеты

Фото: apple.com

Компания Apple открыла обновленный интернет-магазин, цены в котором поднялись в очередной раз.

Так, iPhone 6 с памятью 16 Гб вырос с 49 900 рублей до 53 990 рублей, с 64 ГБ - с 59 990 до 61 990 рублей, а со 128 ГБ - с 64 990 до 69 990 рублей.

iPhone 6 Plus с 16 гигабайтами памяти теперь стоит 61 990 рублей, модель с 64 гигабайтами памяти - 69 990 рублей, а со 128 гигабайтами – 77 990.

Apple iPad Air 2 с 16 гигабайтами памяти вырос с 33 990 до 37 490 рублей, с 64 гигабайтами - с 40 490 до 44 490, а со 128 гигабайтами - с 46 990 до 52 490.

У реселлеров Apple цены отличаются: например, в "Связном" iPhone 6 Plus на 16 гигабайт стоит 51 990, а в "М.Видео" он стоит 52 990. В других магазинах купить гаджет от Applе можно только офлайн.

Напомним, Apple подняла свои цены 26 ноября после резкого роста доллара по отношению к рублю. В среднем повышение составило 25% - так, до этого момента iPhone 6 с памятью 16 Гб стоил 39 900 рублей.

Позже стоимость продукции подняли Lenovo, Acer и Huawei, рост составит от 15% до 30%.