Нашествие огромных ос зафиксировали в Подмосковье

В Подмосковье наблюдается нашествие огромных ос. Этот вид насекомых является одним из крупнейших в России и носит соответствующее пугающее название – сколии-гиганты. Их размер может достигать четырех сантиметров.

В Московской области уже образовалась целая популяция этих ос, такие данные приводит министерство экологии и природопользования региона. При этом впервые на территории Подмосковья их обнаружили относительно недавно – в 2018-м году.

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