На "Университетской субботе" научили рисовать натюрморт

19 октября в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова в рамках проекта "Университетские субботы" прошел мастер-класс, который раскрыл секреты выстраивания композиции в натюрморте.

Освоить различные техники живописи помог декан одного из факультетов Виктора Слепухина. Преподаватели художественных учебных заведений и творческие молодые люди в рамках занятия "Композиция и образ в натюрморте" получили возможность поработать в мастерских МГХПА имени Строганова.