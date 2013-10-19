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19 октября 2013, 14:00

На "Университетской субботе" научили рисовать натюрморт

На "Университетской субботе" научили рисовать натюрморт

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19 октября в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова в рамках проекта "Университетские субботы" прошел мастер-класс, который раскрыл секреты выстраивания композиции в натюрморте.

Освоить различные техники живописи помог декан одного из факультетов Виктора Слепухина. Преподаватели художественных учебных заведений и творческие молодые люди в рамках занятия "Композиция и образ в натюрморте" получили возможность поработать в мастерских МГХПА имени Строганова.
Сюжеты: Университетские субботы на M24.ru , Мослекторий.рф: у нас много хороших лекций
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