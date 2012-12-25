В московских клиниках появляется новое диагностическое оборудование

Сотрудники столичных клиник учатся работать на новом оборудовании: оно позволяет на ранних этапах выявить болезнь и быстрее назначить лечение. Чтобы правильно использовать технику, врачи проходят специальные курсы обучения.

Когда пациент сдаст все необходимые анализы и пройдет обследование в диагностическом центре, он может тут же, быстро и без очередей, записаться на прием в свою районную поликлинику. Помогут это сделать консультанты, которые дежурят около информационных киосков.

Отказаться или перенести время приема можно даже не выходя из дома. Нужно просто позвонить по указанному телефону или же воспользоваться интернетом или мобильными приложениями на телефонах.