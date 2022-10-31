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Граждане Германии стали опасаться военной службы – СМИ

Граждане Германии стали опасаться военной службы – СМИ

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В издании Spiegel сообщили, что граждане Германии не хотят идти на военную службу: они боятся, что их отправят на Украину. По мнению местных, конфликт на Украине может закончиться эскалацией из-за позиции немецких властей.

В бундесвере не стали комментировать ситуацию с отказниками. Однако немецкие политики причину отказов тоже связывают со стратегией Берлина в отношении Украины.

Подобные настроения существуют не только в Германии. Ранее в США заявили о нехватке военных: в Пентагоне признали недобор в 15 тысяч солдат. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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