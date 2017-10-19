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19 октября 2017, 15:45

Город

"Моя улица" преобразила рекордное количество объектов в 2017 году

"Моя улица" преобразила рекордное количество объектов в 2017 году

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В этом году программа "Моя улица" вышла на рекордные объемы. По этой программе преобразились около десяти набережных, более 80 улиц, десятки парков и тысячи московских дворов.

Садовое кольцо, Якиманская набережная, площадь Тверская Застава – лишь некоторые примеры того, где расширили тротуары, установили исторические фонари, лавочки, спрятали коммуникации под землю. Такие объемы – рекордные за три года работы программы. Появился в этом году и музей под открытым небом. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео строительство благоустройство Екатерина Лопарева Анна Белоглазкина "Моя улица"
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