Новую платформу открыли на станции МЦД-2 "Каланчевская". Также ввели новый железнодорожный мост.

Все электропоезда из Подольска в сторону Нахабино останавливаются на новой платформе. Она оборудована современным светодиодным освещением, навесом от осадков и новой навигацией.

Между тем, реконструкция продолжается. Скоро там откроют вестибюль, ведущий к станции метро "Комсомольская". Ведут работы и на самом путепроводе. Завершить строительство планируется в 2023 году, сообщили в пресс-службе МЖД.

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