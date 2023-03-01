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Центр по контролю за электросамокатами и велопарковками запустили в Москве

Центр по контролю за электросамокатами и велопарковками запустили в Москве

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В Москве запустили Центр по контролю за электросамокатами и велопарковками. Он будет работать с марта по ноябрь.

Центр создали на базе ЦОДД. Его задачи – это отслеживание загруженности стоянок для индивидуальных средств передвижения, а также контроль движения в медленных зонах.

Как будет работать эта система? Уменьшится ли количество ДТП с электросамокатами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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