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16:45

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"МегаФон" сохранил лидерство в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета

"МегаФон" сохранил лидерство в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета

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В России назвали лучшего мобильного оператора по скорости интернета и покрытию сети. Им оказался "МегаФон".

Компания сохраняет лидирующие позиции уже не первый год. Независимое исследование проводила международная аналитическая компания Ookla. Результаты основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью специального приложения в течение полугода. Для составления рейтинга специалисты проанализировали замеры с одного миллиона различных устройств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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