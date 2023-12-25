Международный фестиваль телерадиопрограмм открылся в Москве

26 декабря в столице стартовал 12-й Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция". Фестиваль организовала Международная академия телевидения и радио при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также защитить их права. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.