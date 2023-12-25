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25 декабря, 16:45

Общество

Международный фестиваль телерадиопрограмм открылся в Москве

Международный фестиваль телерадиопрограмм открылся в Москве

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26 декабря в столице стартовал 12-й Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция". Фестиваль организовала Международная академия телевидения и радио при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также защитить их права. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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