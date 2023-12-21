Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

В Москве впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Как сообщил Сергей Собянин, у каждой площадки будет своя тематика: "Снежная королева" – в Измайловском парке, "Морозко" – в ландшафтном парке "Митино", "Простоквашино"– в парке Олимпийской деревни.

Кроме того, в этом году по всей Москве установили более 150 ящиков для отправки писем Деду Морозу, в том числе и на 10 станциях метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.