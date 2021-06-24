Тимофей Баженов предложил ужесточить ответственность за кибермошенничество

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников. В минувшем году на их уловки попались больше полумиллиона человек. В общей сложности у россиян выманили около 150 миллиардов рублей. Об этом рассказал журналист и общественник Тимофей Баженов. Он организовал круглый стол, посвященный борьбе с киберпреступлениями.

По данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет количество киберпреступлений выросло в 11 раз. На их долю приходится около 70% всех хищений. При этом мошенники часто уходят от ответственности либо получают условные сроки.

Чтобы пресечь их деятельность, Тимофей Баженов предложил решить проблему на законодательном уровне. Во-первых, ужесточить ответственность, во-вторых, обязать банки и мобильных операторов предоставлять информацию следственным органам не позднее суток с момента преступления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.