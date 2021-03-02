Россиян предупредили о росте цен на куриные яйца и мясо

Россиянам пообещали, что в ближайшие два месяца куриные яйца и мясо в магазинах дорожать не будут. Компании, которые входят в национальный союз птицеводов, договорились заморозить цены.

Стоимость мяса поднялась на 2%, яиц – на один. Эксперты отрасли объясняют – регионы подкосил птичий грипп. Плюс корма за последние полгода подорожали на 15-20%.

Тем не менее, ситуцией уже занялась Федеральная антимонопольная служба, она проводит проверки. Однако цены сейчас растут и на другие продукты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.