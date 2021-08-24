Представители МакSим рассказали, как идет восстановление певицы после тяжелой болезни

Поклонники певицы МакSим должны запастись терпением. Артистке пока нельзя петь и противопоказаны физические нагрузки. Представители МакSим рассказали, что из-за повреждения легких артистке еще трудно дышать.

Ходить самостоятельно она не может, ей помогает врач-куратор. У девушки серьезная потеря веса – она весит чуть больше 30 килограммов. Как долго продлится реабилитация, пока не известно.

МакSим попала в больницу в середине июня с пневмонией. Ее состояние ухудшалось, певицу вводили в медикаментозную кому. То, что она сумела справиться с болезнью, называют чудом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.