Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2016, 11:15

Происшествия

Задержана подозреваемая в краже у пенсионерки женщина

Задержана подозреваемая в краже у пенсионерки женщина

ФСБ опубликовала съемку задержания подозреваемых в подготовке теракта

Спецслужбы пресекли серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге

"Безопасность": карманные кражи

"Московский патруль": мошенница дала старушке билеты "банка приколов"

"Московский патруль": полиция обнаружила нарколабораторию

"Московский патруль": как незаконно экономят на электроэнергии

Все четверо грабителей инкассаторов задержаны в Москве

"Московский патруль": овчарка помогла пресечь незаконный провоз валюты

Задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

В Москве задержана 60-летняя подозреваемая, которая обманом забрала деньги у своей 84-летней приятельницы. По данным полиции, злоумышленница поменяла средства пенсионерки на билеты "банка приколов", после чего скрылась. Когда потерпевшая поняла, что деньги фальшивые, она обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали в Зеленограде. Ею оказалась ранее судимая уроженка одного из государств СНГ. Женщина может быть причастна к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Восточного округа Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Москва 24".
криминал новости мошенничества Светлана Милорадова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика