Задержана подозреваемая в краже у пенсионерки женщина

В Москве задержана 60-летняя подозреваемая, которая обманом забрала деньги у своей 84-летней приятельницы. По данным полиции, злоумышленница поменяла средства пенсионерки на билеты "банка приколов", после чего скрылась. Когда потерпевшая поняла, что деньги фальшивые, она обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали в Зеленограде. Ею оказалась ранее судимая уроженка одного из государств СНГ. Женщина может быть причастна к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Восточного округа Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Москва 24".