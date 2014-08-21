Участники акции в доме на Котельнической помещены под домашний арест

За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до 7 лет заключения. Задержанных по этому делу Таганский суд уже поместил под домашний арест.

Двоих молодых людей и двух девушек задержали в среду утром. Следователи полагают, что синяя краска на звезде на шпиле легендарной сталинской высотки - их рук дело. Помимо этого, по мнению стражей порядка, подозреваемые закрепили на крыше здания флаг Украины. За это деяние задержанным грозит до семи лет тюрьмы. Дело возбудили по статье хулиганство. Впрочем, своей вины они не признают. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24"