Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа 2014, 21:10

Происшествия

Участники акции в доме на Котельнической помещены под домашний арест

Участники акции в доме на Котельнической помещены под домашний арест

Хулиганы, разбившие машину бобслеиста Зубкова, получили условный срок

"Московский патруль": Неизвестные разбили автомобиль певца Ромы Жукова

Дело о хулиганстве против художника Павленко закрыли

Одесса отмечает 70-летие со дня освобождения от фашистских войск

"Бомберы" атакуют подмосковные электрички

Авиадебошира с рейса Москва - Гоа арестовали на 10 суток

"Городовой": Как бороться с хулиганами, запускающими фейерверки

В МХТ имени Чехова задержаны двое хулиганов

Некоторые московские художники одобрили поступок Павла Павленского

За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до 7 лет заключения. Задержанных по этому делу Таганский суд уже поместил под домашний арест.

Двоих молодых людей и двух девушек задержали в среду утром. Следователи полагают, что синяя краска на звезде на шпиле легендарной сталинской высотки - их рук дело. Помимо этого, по мнению стражей порядка, подозреваемые закрепили на крыше здания флаг Украины. За это деяние задержанным грозит до семи лет тюрьмы. Дело возбудили по статье хулиганство. Впрочем, своей вины они не признают. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24"
хулиганство криминал следствие суды Алексей Вершинин новости домашний арест чп дтп Котельническая набережная украинский флаг
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика