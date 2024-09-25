В проекте "Активный гражданин" стартовала новая осенняя акция "Москва будущего", с помощью которой можно получить памятные призы и заработать до пяти тысяч городских баллов. Участникам предлагают проверить свои знания об уникальных сервисах и технологиях, которые уже используются в жизни города. Для этого нужно пройти ряд викторин на сайте проекта. Вопросы будут касаться транспортных чат-ботов, электробусов, роботов-ассистентов и других инновационных проектов.

Акция будет проходить в несколько этапов. Задания первого тура можно пройти до 5 ноября включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.