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24 ноября, 14:30

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В столице начался V Пироговский офтальмологический форум

В столице начался V Пироговский офтальмологический форум

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В Москве 24 ноября проходит V Пироговский офтальмологический форум. Программа включает широкий круг проблем, с которыми ежедневно сталкиваются врачи.

Особое внимание уделяют рассмотрению сложных случаев. Среди них – хирургия осложненных катаракт, лазерное и хирургическое лечение глаукомы и многое другое. Также в рамках форума проходит выставка современного медицинского оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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