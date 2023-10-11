Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды, 11 октября.

Дублер Калужского шоссе готов почти наполовину, один из участков уже открыли для автомобилей. Новая трасса станет важным элементом транспортного каркаса, который сейчас создается в ТиНАО, сообщил Сергей Собянин.

В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Жителей столицы попросили быть осторожнее на улице.

В столице представили новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На ней можно увидеть такие станции, как "Бирюлево", "Троицк" и "Ильинская". По карте, которую подготовил НИИ "МосТрансПроект", также можно изучить, как будет проходить будущий МЦД-5.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

