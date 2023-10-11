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Новости

Новости

11 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Ремонт 1-го Бауманского моста стартовал в столице

Плавающие фонтаны демонтируют на Водоотводном канале в Москве

Движение затруднено на Волоколамском шоссе в столице

"Жизнь в большом городе": московские дороги

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Новости часа: причиной ЧП на станции московского метро "Печатники" стала ошибка машиниста

Новости часа: в 2024 году продолжат модернизацию здравоохранения Москвы

Реконструкция 1-го Бауманского моста стартовала в Измайлове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды, 11 октября.

Дублер Калужского шоссе готов почти наполовину, один из участков уже открыли для автомобилей. Новая трасса станет важным элементом транспортного каркаса, который сейчас создается в ТиНАО, сообщил Сергей Собянин.

В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Жителей столицы попросили быть осторожнее на улице.

В столице представили новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На ней можно увидеть такие станции, как "Бирюлево", "Троицк" и "Ильинская". По карте, которую подготовил НИИ "МосТрансПроект", также можно изучить, как будет проходить будущий МЦД-5.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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