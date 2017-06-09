Бесплатный проезд в поездах организуют во время Кубка конфедераций

Болельщики будут бесплатно ездить в поездах между городами-организаторами Кубка конфедераций. Для перевозки зрителей назначат 262 рейса, которые соединят Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Специальные поезда будут только купейными. Кроме того, в состав войдут вагон-ресторан и вагон, оборудованный местом для маломобильных групп людей. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".