Столичный Сбер продолжил предоставлять льготное финансирование начинающим предпринимателям

19:30
Столичный Сбер предоставляет льготное финансирование начинающим предпринимателям. Это стало возможно благодаря совместной с правительством Москвы программе поддержки малого и среднего бизнеса.
Одним из первых новой опцией воспользовался московский бизнесмен Александр Ляшин. Он получил льготный кредит в четыре миллиона рублей на открытие кофейни, несмотря на то, что зарегистрировал свой бизнес три месяца назад.
Бизнес-сообщество уже проявляет к данной программе интерес. Предприниматели начали активно подавать заявки на кредиты. А те, кто ведут дело менее года, могут получить кредит по льготной ставке, не превышающей 12,5%. Это ключевая ставка Банка России плюс 4%. Она будет действовать не более года, а далее будет стандартная ставка.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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