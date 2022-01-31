Столичный Сбер продолжил предоставлять льготное финансирование начинающим предпринимателям

Столичный Сбер предоставляет льготное финансирование начинающим предпринимателям. Это стало возможно благодаря совместной с правительством Москвы программе поддержки малого и среднего бизнеса.

Одним из первых новой опцией воспользовался московский бизнесмен Александр Ляшин. Он получил льготный кредит в четыре миллиона рублей на открытие кофейни, несмотря на то, что зарегистрировал свой бизнес три месяца назад.

Бизнес-сообщество уже проявляет к данной программе интерес. Предприниматели начали активно подавать заявки на кредиты. А те, кто ведут дело менее года, могут получить кредит по льготной ставке, не превышающей 12,5%. Это ключевая ставка Банка России плюс 4%. Она будет действовать не более года, а далее будет стандартная ставка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.