Жестокое убийство бездомного кота шокировало интернет-пользователей

Жестокое убийство бездомного кота шокировало пользователей интернета. По одной из версий, его сняла малолетняя девочка. На одной из записей видно, как кто-то берет животное за шею, после этого кладет кота на землю и топчет его ногами. Животное воет от боли, но на это никто не обращает внимания. Психологи считают, что такое поведение может быть патологией, передает телеканал "Москва 24".