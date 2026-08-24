Мошенники похищают деньги россиян через фейковые сайты АЗС

Мошенники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, замаскированные под федеральные сети АЗС. На таких ресурсах водителям предлагают купить бензин, газ и дизельное топливо на 20–30% дешевле рыночной цены.

Ссылки на ресурс распространяли через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети и рекламные объявления.

По данным аналитиков, с 15 по 20 августа злоумышленники похитили у россиян почти 4 миллиона рублей. Средняя сумма списания составила около 10 тысяч рублей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.