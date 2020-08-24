Новости Московского транспорта

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24 августа, 14:30

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Новые участки выделенных полос запустят с 12 сентября, что ускорит движение городского транспорта и маршрутов "Москва – область". На улице Свободы введут выделенный участок длиной 0,6 километра – от улицы Фомичевой до Алешкинского проезда. Выделенная полоса на Волжском бульваре перед Окской улицей составит 0,15 километра и в 2 раза сократит время в пути.

"Переразметка позволяет улучшать движение в столице быстро и без изменения ширины дорог. Так, на западе Москвы на перекрестке Ярцевской и Оршанской улиц по проекту ЦОДД за счет переразметки организовали дополнительную полосу, а разворот теперь можно выполнить на ближайших перекрестках. Благодаря этому движение на этом участке станет безопаснее, а пропускная способность перекрестка увеличится на 17–20%, по подсчетам специалистов ЦОДД", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 2015 года в Москве обновили свыше 95% остановок, заменив устаревшие на современные, еще более надежные, павильоны. Новые остановки оборудованы широкой крышей, QR-кодами и информационными лайтбоксами.

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