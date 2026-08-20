20 августа, 19:30Общество
Адвокат рассказал, как борщевик на участке может привести к запрету на выезд
За отказ уничтожать борщевик на личном участке собственнику могут ограничить выезд за границу. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин.
По его словам, такая мера применяется не за сам сорняк, а за неисполнение судебного решения. Если суд обязал собственника привести участок в порядок, а предписание не выполнено в установленный срок, приставы могут временно ограничить выезд за рубеж.
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