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20 августа, 19:00

Общество

В магазинах появилась новая коллекция одежды для школьников

В магазинах появилась новая коллекция одежды для школьников

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В магазинах появилась новая коллекция одежды и аксессуаров для школьников. Например, в Funday представили рубашки и блузки, брюки, юбки и сарафаны, трикотаж и верхнюю одежду. Также в ассортименте есть рюкзаки, пеналы, мешки для обуви, галстуки, носки, колготки и белье.

При выборе школьной одежды специалисты советуют учитывать состав ткани, особенности кроя и качество фурнитуры. В коллекции представлены размеры для детей разного возраста – от первоклассников до подростков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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