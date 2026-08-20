В магазинах появилась новая коллекция одежды для школьников

В магазинах появилась новая коллекция одежды и аксессуаров для школьников. Например, в Funday представили рубашки и блузки, брюки, юбки и сарафаны, трикотаж и верхнюю одежду. Также в ассортименте есть рюкзаки, пеналы, мешки для обуви, галстуки, носки, колготки и белье.

При выборе школьной одежды специалисты советуют учитывать состав ткани, особенности кроя и качество фурнитуры. В коллекции представлены размеры для детей разного возраста – от первоклассников до подростков.

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