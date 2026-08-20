20 августа, 23:45Общество
Москвичам рассказали, чем грозит отказ уничтожать борщевик на участке
Москвичам, которые не выполнили предписания суда по уничтожению борщевика на участке, могут запретить выезд из страны.
Как пояснил начальник отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Рубен Багдасаров, если нарушения не устранены, материалы направляются в суд за неисполнение предписания.
Кроме того, при вступлении решения суда в законную силу материалы передаются в министерство имущественных отношений Московской области для изъятия земельного участка у собственника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.