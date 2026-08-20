Частицы мощей Дмитрия Донского разместят в храмах России

Частицы мощей Дмитрия Донского разместят в нескольких храмах России. Об этом сообщили в Русской православной церкви. Какие именно храмы примут святыню, еще решается, но любой верующий сможет получить к ним доступ в центральных обителях.

На повестке также вопрос об отправке частицы мощей в зону специальной военной операции. В РПЦ это назвали разумным решением и отметили, что такую возможность нужно предоставить военным как можно скорее.

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