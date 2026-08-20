Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявили в Подмосковье до 23 августа. В Москве и области критически не хватает осадков.

В четверг, 20 августа, в столице началось потепление, воздух прогрелся до 23 градусов. Ветер в некоторых районах может достигать 17 метров в секунду. Вечером ожидаются осадки с вероятностью 90%. Атмосферное давление составляет 744 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.

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