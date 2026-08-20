Один из самых зеленых районов показали в рубрике "Районы, кварталы"

Один из самых зеленых столичных районов показали в рубрике "Районы, кварталы". Телеканал Москва 24 проводит конкурс, в котором зрителям предлагают угадать район по кадрам в эфире. Участникам необходимо написать его название в чат-бот, указав свои имя и номер телефона.

Победителей определят с помощью рандомайзера в 17:00. В День города их соберут в студии на Тверской и вручат мерч телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.