Ил-76 МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров

Самолет-танкер Ил-76 МЧС России приземлился в сербском городе Ниш для оказания помощи в борьбе с природными пожарами. Спецборт оснащен водосливным устройством, способным сбросить до 42 тонн воды.

На северо-востоке Сербии более двух недель горит крупнейший заповедник страны Делиблатские пески. Огонь охватил более 3,5 тысячи гектаров. Тушение осложняется засухой и обмелением Дуная.

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