Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартует новый городской проект – "Ночь в поликлинике", ставший продолжением "Московского чекапа". 22 и 29 августа в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Также для посетителей подготовят кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы.

"Робот-ассистированная хирургия стала уже обычной практикой в столичных стационарах. недавно врачи больницы имени академика Савельевой первыми в стране применили полностью автономную роботическую систему для эндопротезирования тазобедренного сустава. Внедрение технологии открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии. Всего до конца года мы планируем выполнить около 1 000 операций по эндопротезированию крупных суставов с помощью различных роботов-хирургов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этому году в Москве после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции.