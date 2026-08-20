Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Московские медвузы не добрали около 800 ординаторов

Первую операцию с роботом по замене тазобедренного сустава провели в Москве

В Москве провели уникальные операции по замене сустава с помощью робота

"Новости дня": центру диагностики и телемедицины Москвы исполнилось 30 лет

Центр диагностики и телемедицины Москвы отмечает 30-летие

Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья

Экспресс-диагностику предложили пройти москвичам в Павильонах здоровья

Экспресс-диагностика здоровья доступна в трех локациях Москвы

Москвичи могут проверить здоровье в мобильных медкабинетах за 15 минут

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартует новый городской проект – "Ночь в поликлинике", ставший продолжением "Московского чекапа". 22 и 29 августа в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Также для посетителей подготовят кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы.

"Робот-ассистированная хирургия стала уже обычной практикой в столичных стационарах. недавно врачи больницы имени академика Савельевой первыми в стране применили полностью автономную роботическую систему для эндопротезирования тазобедренного сустава. Внедрение технологии открывает новый этап развития роботической хирургии в травматологии и ортопедии. Всего до конца года мы планируем выполнить около 1 000 операций по эндопротезированию крупных суставов с помощью различных роботов-хирургов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этому году в Москве после реконструкции по программе "Моя школа" откроются 100 школьных зданий. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции.

Читайте также
медицинаобразованиеобществогород

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика