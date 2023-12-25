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25 декабря, 07:35

Город

"Мой район. Обратная связь": столичные спасатели усилили контроль на городских реках

"Мой район. Обратная связь": столичные спасатели усилили контроль на городских реках

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Из-за оттепели столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах, чтобы предотвратить возможные происшествия. Лед изменил свою структуру, и выходить на него крайне опасно.

На данный момент толщина льда на Москве-реке составляет от 7 до 15 сантиметров. Безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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