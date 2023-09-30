"Золотая рыбка": Станислав Садальский

Гостем программы "Золотая рыбка" стал артист театра и кино Станислав Садальский. Он рассказал, как превратить интервью в мини-спектакль. Артист также объяснил, почему не считает себя востребованным.

Кого он любит из российских артистов? Как относится к современным режиссерам театра? И за что заслуженный артист хвалит актерскую работу Ольги Бузовой?

Об этом и не только Станислав Садальский рассказал ведущему Евгению Додолеву.