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"Золотая рыбка": Станислав Садальский

"Золотая рыбка": Станислав Садальский

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Гостем программы "Золотая рыбка" стал артист театра и кино Станислав Садальский. Он рассказал, как превратить интервью в мини-спектакль. Артист также объяснил, почему не считает себя востребованным.

Кого он любит из российских артистов? Как относится к современным режиссерам театра? И за что заслуженный артист хвалит актерскую работу Ольги Бузовой?

Об этом и не только Станислав Садальский рассказал ведущему Евгению Додолеву.

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