"Москва и мир": строительство СВХ и непогода в США

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Строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года. Магистраль запускают участками, и работу над некоторыми собираются ускорить, например над отрезком между Сигнальным и 3-м Нижнелихоборским проездами. Там весной запустят транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.
Кроме того, на СВХ построят самую длинную эстакаду в Европе длиной 2,5 километра. Она появится на участке магистрали от МКАД до улицы Перовской. Все объекты строят так, чтобы не создавать заторов на улицах или на железной дороге.
Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы. Магистраль разгрузит центр столицы, вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД.
Жертвами наводнения в штате Теннесси стали не менее 22 человек. Еще около 40 местных жителей считаются пропавшими без вести. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению подключили военнослужащих.
Причиной потопа стали мощные ливни. За сутки выпало до 43 сантиметров осадков. В некоторых районах побит многолетний рекорд. Потоки воды размыли дороги. Они были настолько сильными, что сметали на своем пути дома и автомобили. В зоне бедствия произошли перебои со связью и электроснабжением.
Власти региона назвали стихийное бедствие самым масштабным за последние 30 лет. В Штате введен режим чрезвычайного положения. Почти 100 тысяч домов остались без электроснабжения на востоке США.
Первым на пути тропического шторма "Генри" оказался Род-Айленд. Максимальная скорость ветра составляла около 27 метров в секунду. Движение оказалась парализовано не только на автотрассах, более тысячи рейсов в местных аэропортах были отменены.
ОСАГО больше не привязан к техосмотру. Для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, предъявлять диагностическую карту больше не придется. Эксперты не исключают, что принятие закона может измениться не только отношение к техосмотру, но и увеличить стоимость полиса.
При этом в страховых компаниях уверяют, что существенной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью нет. Согласно статистике, из 2 миллионов аварий только 2 тысячи происходит по причине технической неисправности автомобилей.
Также стоит помнить, что новые правила не отменяют техосмотр в принципе. Автовладельцам, у которых есть действующая диагностическая карта, продлили срок ее действия до 1 сентября. А штрафовать за отсутствие ТО начнут с 1 марта 2022 года.
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