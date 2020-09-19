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19 сентября 2020, 10:00

Культура

"Вера. Надежда. Любовь": Храм Всемилостивого Спаса в усадьбе Кусково

"Вера. Надежда. Любовь": Храм Всемилостивого Спаса в усадьбе Кусково

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Музей-усадьба Кусково считается величайшим памятником архитектурно-паркового искусства второй половины 18 века. Началось же обустройство знаменитой усадьбы, которую называли "подмосковный Версаль", со строительства храма Всемилостивого Спаса.

По преданию, храм был посвящен этому празднику потому, что в семье Шереметевых хранилась бесценная реликвия: золотой крест с частицей Древа Животворящего Креста. Она была подарена фельдмаршалу Борису Шереметеву во время его пребывания в Риме вместе с Великим Посольством. В Ватикане сам папа римский преподнес ему золотой крест с частицей Древа Животворящего Креста.

Граф Петр Шереметев приступил к задуманной им грандиозной стройке в 1737 году. На месте деревянной церкви он стал возводить каменный храм, "под Ангелом". Граф поручил строительство храма малоизвестному русскому зодчему Гавриилу Зубову, крестьянину деревни Маурино Костромского уезда. Храм был возведен в стиле "аннинского барокко", так как он появился при императрице Анне Иоанновне. Храм строился два года и был освящен в 1739 году в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, или Всемилостивого Спаса.
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