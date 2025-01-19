Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": почти 30 новых платформ для трамваев появилось в Москве

"Мой район. Новости": почти 30 новых платформ для трамваев появилось в Москве

Более 1 тыс куб м бетона ушло на возведение объединенного вестибюля станций "Печатники"

Новости регионов: в Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром

Стадион "Спартак" в Можайске обновят по госпрограмме до конца 2026 года

Китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году

Россиянам напомнили об изменениях в правилах регистрации авто с 1 марта

Новый городской вокзал Рижская станет частью транспортной сети Москвы

Жители и гости Москвы сэкономили на пересадках свыше 192 млн рублей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

Столичные пассажиры сэкономили свыше 192 млн рублей на пересадках

Почти 30 приподнятых платформ для трамваев появилось в Москве в 2024 году, сообщили в столичном Дептрансе. Такие платформы находятся на одном уровне с полом вагона. Воспользоваться новинкой можно на Авиамоторной и Волочаевской улицах, у станции МЦД-3 Митьково и на Преображенской площади.

Благодаря обновленным платформам время посадки сокращается в два раза – до 20–30 секунд. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика