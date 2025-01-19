"Мой район. Новости": почти 30 новых платформ для трамваев появилось в Москве

Почти 30 приподнятых платформ для трамваев появилось в Москве в 2024 году, сообщили в столичном Дептрансе. Такие платформы находятся на одном уровне с полом вагона. Воспользоваться новинкой можно на Авиамоторной и Волочаевской улицах, у станции МЦД-3 Митьково и на Преображенской площади.

Благодаря обновленным платформам время посадки сокращается в два раза – до 20–30 секунд. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".