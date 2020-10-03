"Москва с акцентом": Чехия

Семь лет назад Милош приехал из Праги учиться в МГУ и познакомился здесь с красавицей Айгуль. Молодой человек очень быстро понял, что это любовь, но пару еще ждало множество испытаний и разлук прежде, чем они воссоединились.

Можно ли после расставания начать все с чистого листа и жить долго и счастливо? Почему Милош решил написать о России целую книгу? И чем так восхищает чеха российская столица? Об этом и многом другом в новом выпуске программы “Москва с акцентом”.

