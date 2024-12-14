"20 минут": трансплантология

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14 декабря, 13:00

Общество

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Каждый россиянин после смерти становится донором. Это закон, врачи даже не должны спрашивать мнение умирающего или его родственников. Казалось бы, проблем с донорскими почками, сердцами, легкими и другими органами быть не должно.

Наш автор Анна Тарубарова встретилась с близкими тех, кто так и не дождался пересадки, и попыталась понять, почему если в стране каждый день умирает примерно 3 тысяч человек, донорских органов катастрофически не хватает.

Подробнее – в эфире программы "20 минут".

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