"20 минут": трансплантология

Каждый россиянин после смерти становится донором. Это закон, врачи даже не должны спрашивать мнение умирающего или его родственников. Казалось бы, проблем с донорскими почками, сердцами, легкими и другими органами быть не должно.

Наш автор Анна Тарубарова встретилась с близкими тех, кто так и не дождался пересадки, и попыталась понять, почему если в стране каждый день умирает примерно 3 тысяч человек, донорских органов катастрофически не хватает.

Подробнее – в эфире программы "20 минут".

