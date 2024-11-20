Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ. Принять участие в нем могут специалисты и творческие коллективы России и других стран, которые предложат свои проекты воссоздания одного из исторических павильонов выставки.

Экскурсии, мастер-классы и квесты пройдут в Москве в честь Дня матери 23 и 24 ноября.

В Московскую молодежную антарктическую экспедицию отправятся 13 школьников и студентов колледжей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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