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20 ноября, 11:00

Новости

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Новости часа: порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Мэр Москвы назвал общественные пространства, благоустроенные в этом году в ЗАО

Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Новости часа: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ. Принять участие в нем могут специалисты и творческие коллективы России и других стран, которые предложат свои проекты воссоздания одного из исторических павильонов выставки.

Экскурсии, мастер-классы и квесты пройдут в Москве в честь Дня матери 23 и 24 ноября.

В Московскую молодежную антарктическую экспедицию отправятся 13 школьников и студентов колледжей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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