"Московский патруль": в Москве задержаны пять криминальных авторитетов за вымогательство

Полицейские задержали в московском регионе пятерых криминальных авторитетов, которые подозреваются в систематическом вымогательстве денег у владельцев так называемых "работных домов". По версии следствия, злоумышленники требовали у предпринимателей деньги за покровительство – как регулярные выплаты.

Один из задержанных назвал произошедшее "недоразумением". "Работные дома" – это учреждения, где люди за еду и жилье работают за минимальную плату, однако часто таких сотрудников используют, и именно на этой уязвимости, возможно, и строилась преступная схема.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

