Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержаны пять криминальных авторитетов за вымогательство

"Московский патруль": в Москве задержаны пять криминальных авторитетов за вымогательство

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 августа

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Каширском шоссе

Три машины столкнулись на Каширском шоссе в Москве

Банду вымогателей задержали в Москве

Двух детей удалось вытащить из автомобиля сразу после ДТП в Химках

Мужчина объяснил поджог автомобиля в Москве попыткой уйти от преследователей

Эвакуация прошла в башне "Федерация" в "Москва-Сити"

Новую дату заседания по делу о гибели модели Добромиловой объявят в ближайшее время

Стрелок ранил ребенка на детской площадке в Подмосковье

Полицейские задержали в московском регионе пятерых криминальных авторитетов, которые подозреваются в систематическом вымогательстве денег у владельцев так называемых "работных домов". По версии следствия, злоумышленники требовали у предпринимателей деньги за покровительство – как регулярные выплаты.

Один из задержанных назвал произошедшее "недоразумением". "Работные дома" – это учреждения, где люди за еду и жилье работают за минимальную плату, однако часто таких сотрудников используют, и именно на этой уязвимости, возможно, и строилась преступная схема.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика