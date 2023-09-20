"Техно": представлен робот PIBOT для управления транспортом

Представлен робот-пилот, который способен управлять транспортом. Его внешнее сходство с человеком сделано для того, чтобы он без труда помещался в любое транспортное кресло. PIBOT уже успел пройти тест на авиасимуляторе.

Увеличилось количество взлома аккаунтов в мессенджерах. Мошенники просят пройти опрос, после чего получают доступ к аккаунту и шантажируют пользователя.

Студенты приняли участие в создании интерактивного проекта "День с пандой" в Московском зоопарке. Мимика персонажей разработана с использованием технологии, которая в реальном времени сканирует человеческое лицо, а затем переводит его в анимацию.

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