"Деньги 24": элитное жилье в Москве все чаще покупают за пределами ЦАО

Элитное жилье в Москве активно распространяется за пределы Центрального административного округа. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, за первое полугодие в ЦАО была заключена 301 сделка с элитной недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В остальных округах столицы этот показатель составил 290 сделок.

Как меняется рынок элитного жилья в столице? Об этом – в программе "Деньги 24".