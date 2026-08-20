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20 августа, 12:30

Общество

"Деньги 24": элитное жилье в Москве все чаще покупают за пределами ЦАО

"Деньги 24": элитное жилье в Москве все чаще покупают за пределами ЦАО

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Элитное жилье в Москве активно распространяется за пределы Центрального административного округа. Как рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, за первое полугодие в ЦАО была заключена 301 сделка с элитной недвижимостью стоимостью свыше 100 миллионов рублей. В остальных округах столицы этот показатель составил 290 сделок.

Как меняется рынок элитного жилья в столице? Об этом – в программе "Деньги 24".

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