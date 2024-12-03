"Доктор 24": хирург рассказала, кому необходима бариатрическая операция

Ожирение называют пандемией ХХ века, иногда для его лечения люди прибегают к помощи бариатрической операции, то есть ушиванию желудка.

Останется ли эффект после хирургического вмешательства навсегда? Нужно ли пожизненно пить витамины и есть особую пищу или детское питание? Будут ли проблемы со стулом после операции? И показаны ли бариатрические операции всем людям с ожирением?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-хирург Екатерина Хабарова.