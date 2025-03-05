Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 16:45

Культура

"Сити": подборка главных концертов этой недели в Москве

"Сити": подборка главных концертов этой недели в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

"Культура за 100 секунд": сеть кинотеатров "Москино" подготовила спецпрограмму к 8 Марта

"Моя Москва": Ольга Егорова. Часть 1

Есенинские чтения прошли в историческом здании кластера "Красный Октябрь"

Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

"Сити": новые спектакли этой весны в московских театрах

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных концертов этой недели в Москве.

Вечером 5 марта в Государственном Кремлевском дворце состоится большой девичник с участием Наташи Королевой, Татьяны Овсиенко, Зары, группы "ЗаVисть" и балета Аллы Духовой "Тодес". Зрителей ждет световое шоу и необычные сценические образы.

8 марта в Live Арене пройдет праздничное шоу Григория Лепса и Emin. Артисты исполнят совместные треки и сольные хиты, такие как "Розы", "Сбежим в Баку" и "Я поднимаю руки".

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоДенис Лукьянов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика