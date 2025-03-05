"Сити": подборка главных концертов этой недели в Москве

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных концертов этой недели в Москве.

Вечером 5 марта в Государственном Кремлевском дворце состоится большой девичник с участием Наташи Королевой, Татьяны Овсиенко, Зары, группы "ЗаVисть" и балета Аллы Духовой "Тодес". Зрителей ждет световое шоу и необычные сценические образы.

8 марта в Live Арене пройдет праздничное шоу Григория Лепса и Emin. Артисты исполнят совместные треки и сольные хиты, такие как "Розы", "Сбежим в Баку" и "Я поднимаю руки".

Подробнее – в программе "Сити".