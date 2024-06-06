"Сити": столичные мероприятия, посвященные юбилею Александра Пушкина

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. В связи с юбилеем русского поэта команда "Сити" рассказала о городских событиях, посвященных поэту.

Так, в Государственном музее Пушкина подготовили две выставки, а в доме И. С. Остроухова в Трубниках организовали "Уроки золотой рыбки". Кроме того, в кинотеатрах вышел мультфильм "Пушкин и… Михайловское. Начало", в котором показали, почему поэта сослали в псковское имение родителей, что он там делал, кто его навещал и почему потом он вернулся в столицу признанным гением.

Подробнее – в программе "Сити".