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06 июня, 13:45

Культура

"Сити": столичные мероприятия, посвященные юбилею Александра Пушкина

"Сити": столичные мероприятия, посвященные юбилею Александра Пушкина

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6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. В связи с юбилеем русского поэта команда "Сити" рассказала о городских событиях, посвященных поэту.

Так, в Государственном музее Пушкина подготовили две выставки, а в доме И. С. Остроухова в Трубниках организовали "Уроки золотой рыбки". Кроме того, в кинотеатрах вышел мультфильм "Пушкин и… Михайловское. Начало", в котором показали, почему поэта сослали в псковское имение родителей, что он там делал, кто его навещал и почему потом он вернулся в столицу признанным гением.

Подробнее – в программе "Сити".

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