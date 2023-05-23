Депутат не поддержал штрафы за самовыгул собак в размере МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает чрезмерным штраф в размере минимальной оплаты труда за самовыгул собак. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Парламентарий подчеркнул, что сам он категорически против практики самовыгула животных, поскольку хозяева обычно не знают, чем их питомец занимается весь день. В таком случае собаку можно даже приравнять к бездомной, считает он.

"Но вводить по всей стране штраф в размере минимальной оплаты труда неправильно, потому что в Москве один уровень жизни, в Республике Тыва, например, другой. И человеку потом придется чуть ли не квартиру продать, чтобы оплатить этот штраф", – отметил Бурматов, предложив передать решение проблемы регионам.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки, которыми предполагается приравнять безнадзорный выгул собак и других животных к их выбрасыванию на улицу. За это, считает депутат, нужно установить штраф в размере МРОТ по региону.

