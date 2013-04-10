Форма поиска по сайту

10 апреля 2013, 17:21

Политика

Муниципальные власти будут регулировать содержание домашних животных

Мосгордума поддержала изменения в Федеральный закон, по которому органы местного самоуправления смогут устанавливать правила содержания домашних животных. В столице действует временное положение о правах и обязанностях владельцев питомцев.

В Москве владельцы животных несут ответственность за нарушение правил содержания своих питомцев, а также за жестокое обращение с ними, сообщается в официальном блоге Мосгордумы.

Также хозяина питомца могут привлечь к ответственности за вред, причиненный здоровью граждан, и ущерб имуществу, который был нанесен кошками и собаками.

После того как закон вступит в силу, местные власти смогут самостоятельно устанавливать размер штрафов для владельцев животных, нарушающих правила содержания животных. Кроме того, власти смогут регламентировать количество животных, которое владельцам разрешать держать в городских квартирах.

Отметим, что изъять питомца у хозяина можно только по решению суда.

